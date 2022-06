Pride-flagget svartelistet på Facebook

Oppretter man et arrangement på Facebook med Pride- eller transflagget vil man få opp at navnet er «svartelistet». Teknisk feil, hevder Facebook.

Denne uken feires Pride i Oslo, og gjennom hele Pride-måneden juni, har regnbueflagget fått pryde flere av landets gater.

Også foran statlige bygg som Stortinget og Oslo rådhus, vaier Pride-flagget, i regnbuens farger, som en påminnelse på at i Norge skal alle kunne være seg selv, og elske hvem man vil.

I lys av Pride er det derimot flere som ønsker å arrangere fester eller andre samlinger med venner og familie for å feire kjærligheten. Et naturlig sted for mange å gjøre dette er fortsatt gjennom Facebook.

Men da må det skje uten Pride-flagget.

Ikke problem med andre flagg



Det er nemlig ikke mulig å opprette et arrangement på Facebook med Pride-flagget i navnet på arrangementet. Det samme gjelder for det lyseblå, lyserosa og hvite transflagget.

Prøver man det, får man enten beskjed om at navnet er «svartelistet» eller at Facebooks automatiske systemer «ikke tillater dette navnet».

Dette får du opp om du prøver å opprette et arrangement med Pride- eller transflagget i navnet på arrangementet. Henholdsvis en Andriod-telefon til venstre og en iPhone til høyre.

Fjerner du flaggene, er det derimot ingen problem å opprette arrangementet.

Det er heller ikke noe problem å opprette arrangement med andre flagg. Eksempelvis var det fullt mulig å opprette arrangement med både det russiske og ukrainske flagget – til og med et helt svart flagg, med de konnotasjonene det har – samt at en rask gjennomgang viste flere arrangement med andre flagg i navnet på arrangementet.

Trettebergstuen: – Virker helt håpløst

Når ABC Nyheter kontakter kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen om dette, reagerer hun med vantro:

– Dette virker jo helt håpløst, og jeg håper virkelig dette bare er en teknisk feil som Facebook raskt ordner opp.

Det er også den offisielle forklaringen Facebook, nå Meta, kommer med når ABC Nyheter kontakter dem for en kommentar.

– Det er en teknisk feil som vi jobber med å få fikset, sier en talsperson for selskapet til ABC Nyheter.

De vil imidlertid ikke svare på spørsmål om de visste om feilen på forhånd, hva de tror det kan skyldes, eller hvor lang tid det vil ta å fikse.

Enn så lenge er det fortsatt ikke mulig å opprette et arrangement med Pride- eller transflagget i navnet.