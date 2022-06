28 stortingspolitikere får skattesmell – partiene vil ikke si noe om hvem de er

NTB

Stortinget som institusjon og 28 representanter får varsel om skattesmell etter pendlerboligsakene. Partiene skal ta stilling til varselet denne uka.

Stortingets administrasjon har fått varsel fra Skatteetaten om at Stortinget må betale ekstra arbeidsgiveravgift på 1.351.759 kroner for årene 2017 til 2020. 28 nåværende og tidligere stortingspolitikere får i tillegg varsel om en skattesmell som for enkelte kan være på flere hundre tusen.

Det samme gjelder 17 tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Det skjer etter at Skatteetaten har gjennomført en kontrollsak mot Stortingets administrasjon som arbeidsgiver. Stortinget har frist til 15. august med å svare på varselet.

Gjennomgangen startet etter flere avsløringer i mediene om feil bruk av pendlerbolig for landets politikere.

– Vi har fått varselet fra Skatteetaten og tar det på største alvor. Jeg kommer til å be om et møte med de parlamentariske ledere så fort som mulig denne uka for å snakke om innholdet i varselet, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

– Det er veldig alvorlig for Stortinget som institusjon, men det er også alvorlig for enkeltpersonene, sier Gharahkhani.

Sladdet personopplysninger

Det er partiene på Stortinget som skal ta stilling til hvordan Stortinget forholder seg til skattesmellen. Enkeltpersoner som vil bestride sin personlige sak, må trolig gjøre det på egen hånd.

Informasjon om enkeltpersoner er sladdet i varselet Stortinget har offentliggjort. Det begrunnes med at det er taushetsbelagte opplysninger.

Ingen av partiene NTB har vært i kontakt med, ønsker å gå ut med denne informasjonen.

– Vi i stortingsgruppa er ikke informert om hvilke representanter det gjelder. Det har vi også forståelse for, siden Skatteetaten, slik den pleier, opererer med taushetsplikt i saken, sier kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Ap.

Venstres kommunikasjonssjef Thomas Tangen og Fremskrittspartiets kommunikasjonssjef Jon Helgheim sier det samme.

– Vi tar konklusjonen til Skatteetaten til etterretning. De av våre representanter som har, eller har hatt, pendlerbolig, har svart på Skatteetatens spørsmål om saken. Den enkeltes skatteforhold som følge av dette er en sak mellom hver enkelt og Skatteetaten, sier SVs sekretariatsleder Bjarne Kristoffersen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier det er alvorlig at Stortinget får skattesmell.

Stor skattesmell for politikere

Skatteetaten skriver at 213 stortingsrepresentanter er blitt kontrollert. To av disse er døde, og saken henlegges dermed. I 183 av tilfellene konkluderer Skatteetaten med at vilkårene for å få skattefri pendlerbolig er oppfylt.

Dermed får 28 stortingspolitikere en skattesmell. Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) er ikke blant dem, sier hennes advokat John Christian Elden til Aftenposten.

– Skattemyndighetene har gått gjennom alle pendlerspørsmålene hennes og konkludert med at hun har opptrådt helt korrekt og ikke fått noen skatteendringer. Saken er avsluttet fra skattemyndighetene, sier Elden.

Hansen måtte gå av som stortingspresident da det ble avslørt at hun hadde pendlerbolig samtidig som hun eide bolig sammen med mannen sin på Ski. Først i 2017 meldte hun flytting til Ski og sa opp pendlerleiligheten.

Skatteetaten vil gi skattesmell til representanter som ikke er blitt riktig beskattet for tildelt pendlerbolig, eller som har fått pendlerbolig vedkommende ikke hadde krav på.

Skattesmellene vil variere mellom et par tusen og i noen tilfeller trolig flere hundre tusen kroner.

Store konsekvenser

Pendlerboligsakene har fått store konsekvenser, og Oslo-politiet har blant annet startet etterforskning. Avsløringene førte til at Kjell Ingolf Ropstad gikk av som statsråd og KrF-leder.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik trakk seg som både nestleder i partiet og arbeidsminister da en pendlerboligsak fra 2006. Denne saken er foreldet og ikke en del av Skatteetatens kontroll.

Riksrevisjonen har varslet at de vil gjennomgå pendlerboligsakene. Stortingets administrasjon skal også gå gjennom alle enkeltsaker om mulige brudd på reglene. Stortinget har i tillegg satt ned et eksternt utvalg som skal gjennomgå regler, retningslinjer og praksis.