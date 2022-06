Innbruddstyv i klem i Trondheim

NTB

En mann er sendt til akuttmottaket på St. Olavs hospital etter å ha havnet i klem i et stillas i et antatt innbruddsforsøk på Fosenkaia i Trondheim.

Politiet i Trøndelag skriver på Twitter at mannen i 20-årene pådro seg en klemskade. Han var i besittelse av et elektrosjokkvåpen og anmeldes for besittelse av dette og innbruddet.

Mannen ble oppdaget i fjerde etasje i bygget av en ansatt som hadde kommet på jobb, sier operasjonsleder Roger Mogstad i Trøndelag-politiet til Adresseavisen.

– Det er et stillas utenfor bygget. Sannsynligvis har han tatt seg inn der og fått en klemskade i låret i forbindelse med at han hadde satte seg fast i stillaset, sier Mogstad.

Mannen var ifølge politiet ruset og har ikke villet la seg avhøre.