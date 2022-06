Kommunalministeren i møte med sint ordfører i Kristiansand

NTB

– Dette er ikke greit i det hele tatt, sier Kristiansand-ordføreren før møtet med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om Søgne og Songdalen.

– Det er derfor vi lager bråk, fordi vi synes ikke dette er greit i det hele tatt, sier ordførere Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand til NTB.

Mandag tok han imot kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) på sitt kontor. Senere på dagen møter han også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som kommer for å snakke ut om saken med lokalpartiet.

Temaet er den bitre striden rundt de tidligere småkommunene Søgne og Songdalen, som nå er del av Kristiansand. Regjeringen har åpnet for folkeavstemninger og en mulig oppsplitting av den nye storkommunen.

– Det er det mye sinne og frustrasjon i Arbeiderpartiet lokalt, også i andre partier. Det som er litt komplisert, er at noen er opptatt av selve saken, av denne utskillingen av Søgne og Songalen. Men dette handler jo også i høyeste grad om noe annet, som går på overstyring av lokaldemokratiet, sier Kristiansand-ordføreren.

Skisland har sagt at han kommer til å være tydelig i møtene, men tonen var likevel god da Gjelsvik ble tatt imot på ordførerkontoret like over klokka 10 mandag.

– Nå skal vi ha et møte og en dialog her, så får vi se hva prosessen bringer, sa Gjelsvik, før pressen ble geleidet ut av rommet.

Ordføreren håper også på å finne noen løsninger.

– Vi er tydelige på våre vurderinger i denne saken. Det er jo at vi mener at en ikke skal gå i gang med noen prosess for å oppdele denne kommunen som nå har jobbet i snart fem år på å bygge et trygt og godt og velfungerende system og organisasjon.