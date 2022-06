To funnet døde i søket etter at fly med to bergensere styrtet i Nederland

NTB

Den savnede faren og sønnen fra Bergen er funnet omkommet i søket etter flystyrten i Nederland, bekrefter familiens bistandsadvokat.

Bistandsadvokat May Britt Løvik bekrefter til VG at det dreier seg om Lars Haukeland (58) og Filip Haukeland (15).

– Det har vært mange tunge beskjeder å få, for mor og ektefelle og storfamilien i tiden etter flystyrten, sier Løvik.

– Nå er de glad for at de oppfatter at deres kjære er funnet, og at de kan få dem igjen. Familien er takknemlig for den store innsatsen som er lagt ned for å oppnå disse funnene. Nå trenger familien ro til sørge, sier hun.

Flyet med de to bergenserne styrtet ved Rotterdam i Nederland 5. juni. Siden har det vært et omfattende søk i vannet der flyet styrtet. I helgen ble det gjort funn av to døde personer, opplyser Vest politidistrikt.

– De to er ikke identifisert, men det kan være de savnede etter flyulykken 5. juni. Pårørende til de to savnede bergenserne er varslet. Norsk politi bistår med identifisering av de omkomne, skriver politiet i en pressemelding.