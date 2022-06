Dårlig skrift gir matsvinn og allergiproblemer

Hvis holdbarhetsdatoen er vanskelig å lese, kan det hende at kjøtt eller andre varer går rett i søpla hos forbrukeren. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

For liten eller for svak skrift på matvarer gjør at vi kaster for mye mat. Mange har også fått i seg mat de ikke tåler, ifølge Blindeforbundet.