NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Tidligere geriljakriger blir president

Den venstreorienterte tidligere geriljakrigeren Gustavo Petro har vunnet presidentvalget i Colombia over høyrepopulisten og eiendomsmagnaten Rodolfo Hernández.

Petro overtar etter konservative Ivan Duque, som ikke kunne stille til gjenvalg. Petros seier innebærer et tidsskille i Colombia, som aldri tidligere har hatt en president fra venstresiden.

Valgsmell for Macron

Frankrikes president Emmanuel Macron står foran fem krevende år etter at hans sentrum-høyre-allianse mister flertallet i nasjonalforsamlingen. Alliansen Ensemble får 245 av de 577 setene. Den måtte ha hatt 289 seter for å kunne få flertall.

Venstresidens allianse Nupes får 135 av setene. Samtidig går Marine Le Pens høyrepopulistiske parti Nasjonal samling kraftig fram, fra åtte seter ved forrige parlamentsvalg, til 89 seter nå. Resultatet kan bety at Macron må vinne støtte fra sine høyreorienterte politiske motstandere, for eksempel Republikanerne.

Sju av ti vil ta fjerde vaksinedose

Av dem i Norge som har tatt tre doser med koronavaksine, sier 71 prosent at de vil takke ja til en fjerde dose dersom de får tilbud om det. Interessen for å ta en fjerde dose øker med alderen, kommer det fram i undersøkelsen Norsk koronamonitor, som er gjennomført av Opinion.

I undersøkelsen for juni, som ble publisert i natt, svarer 64 prosent at de har tillit til at tempoet på vaksineringen i Norge er effektivt. Dette er 7 prosentpoeng lavere enn i mai og det laveste som er målt så langt i år.

Brann ved idrettsanlegg i Oslo

En brann som sto i fare for å spre seg til et klubbhus på Lindeberg i Oslo i natt, er slukket. Brannen var ved Jerikobakken, ifølge brannvesenet, som meldte om den like etter klokka 1.30.

Sju brannbiler ble sendt til stedet. Etter rundt en time meldte 110-sentralen at brannen var slukket.

Elger skapte problemer på E18

E18 ble sent i går kveld stengt i nordgående retning i Kobbervikdalen i Drammen fordi en elgku og en kalv gikk i veien. Politiet fikk melding om saken klokka 23.10.

– Elgen har kommet seg av veien og opp i skogen igjen. Veien er åpnet, lød oppdateringen en snau time senere.

Jordskjelv på Taiwan

Et jordskjelv med styrke på 6,0 rammet i natt norsk tid den østlige delen av Taiwan.

Skjelvets episenter var om lag 38 kilometer unna byen Hualien på østkysten av øya, og dybden var på 10 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Så langt har det ikke kommet meldinger om skader på personer eller infrastruktur.