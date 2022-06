Heddakomiteens Ærespris til Mira Zuckermann

NTB

Heddakomiteens Ærespris tildeles skuespiller og tidligere teatersjef ved Teater Manu, Mira Zuckermann.

– Få mennesker i vår bransje har utrettet mer for internasjonale nettverk og utveksling. I sitt felt har hun vært en pioner. Sånn sett er hun nærmest som en institusjon å regne. Det er i kraft av hennes arbeid og ambisjoner at vi mellom norske scenekunstinstitusjoner har et vitalt tegnspråklig teater, Teater Manu, heter det i juryens begrunnelse.

Teater Manu jobber med tegnspråklig scenekunst, og Zuckermann medvirket til at teateret ble opprettet i 2001. I 20 år var hun teatersjef før hun gikk av i fjor.

Zuckermann kom til Norge fra Israel som tolvåring. Hun har vært en forkjemper for teater på tegnspråk i mange år.

Zuckermann fikk prisen under utdelingen av Heddaprisene søndag kveld.