Politiet går ut med navn på de omkomne i båtulykken utenfor Molde

NTB

Det var Pål Arne Nygaard Heggem (44) og Viggo Andreas Hoel Klungnes (47) som omkom da en fritidsbåt kjørte på et skjær ved Seterøya utenfor Molde lørdag.

Begge de to var hjemmehørende i Rauma kommune, skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding. Politiet frigir navnene i samråd med de pårørende.

Det var lørdag ettermiddag at politiet mottok beskjed om at en mindre fritidsbåt hadde kjørt på et skjær ved Seterøya utenfor Molde. Politiet har antydet at høy fart kan ha vært en medvirkende årsak til ulykken.