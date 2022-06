Østfoldbanen gjenåpnet etter brann langs toglinjen

NTB

Etter flere mindre branner langs toglinjen ved Ås stasjon søndag er Østfoldbanen igjen blitt åpnet mellom Ski og Sonsveien.

– Ski-Sonsveien er åpnet for trafikk etter tidligere brann ved sporet. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skrev Bane Nor på sine nettsider like etter klokka 16.

Stengingen av Østfoldbanen skjedde tidlig søndag ettermiddag. Toglinjene L2, L21, L22 og R20 var berørt.

Kort tid i forveien meldte Øst politidistrikt at de sammen med brannmannskaper rykket ut etter meldinger om branner langs toglinjen ved Ås stasjon.

– Kontroll på mindre branner og ingen dramatikk. Kan medføre midlertidig stans i trafikken i forbindelse med etterslukkinger, skrev politiet i meldingen.