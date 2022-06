Tilstand alvorlig for jente som ble sendt til Rikshospitalet etter drukningsulykke i Oslo

NTB

Ulykken skjedde ved Brekkedammen på Kjelsås i Oslo og nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 17.58 lørdag.

– Klokken 17.59 meldes det at jenta er hentet opp av vannet, men hvor lenge hun har vært i vannet er uvisst. Det er en del av etterforskningen. Nødetatene ble varslet da vitner så at jenta lå i vannet, forteller krimleder Stian Holm i Oslo politidistrikt til NTB.

Søndag morgen har han ikke flere opplysninger om helsetilstanden til jenta.

Da hun ble tatt opp var hun bevisstløs og det ble igangsatt livreddende førstehjelp. Etter hvert ble jenta fraktet til Rikshospitalet.

– Det var andre badende som fikk barnet på land og startet livreddende førstehjelp, forteller innsatsleder Steinar Bjerke til Nordre Aker Budstikke.

Han sier til NTB at tilstanden er alvorlig, men at han ikke kan gi ytterligere opplysninger om hvordan det går med henne. Innsatslederen forteller at det var en del badegjester til stede, men at de fleste trolig først fikk med seg hendelsen etter at barnet var på land.