Ukrainske marinebaser under russisk kontroll

Russiske styrker har tatt kontroll over to ukrainske marinebaser på Krim-halvøya, blant dem marinens hovedkvarter i Sevastopol.

Omtrent 50 marinegaster og offiserer forlot basen i Novoozerne mens russiske soldater sto og så på onsdag ettermiddag. Samtidig heiste prorussiske militsstyrker det russiske flagget på basen, opplyser en AFP-reporter som er på stedet.

Tidligere onsdag tok prorussiske styrker kontroll over den ukrainske marinens hovedkvarter i Sevastopol.

Stormet hovedkvarter

Angrepet mot hovedkvarteret startet med at omtrent 200 ubevæpnede militsmedlemmer kom seg gjennom et gjerde og stormet basen. De ukrainske marinesoldatene barrikaderte seg inne i flere bygninger.

Da russiske styrker og kosakker ankom stedet forlot ukrainerne basen, uten å ta med seg våpnene sine.

Ingen skudd ble avfyrt, men de som stormet basen tok sjefen for den ukrainske marinen, kontreadmiral Serhiij Hayduk, til fange.

– Vi sperret for ham slik at han ikke kunne komme seg noe sted. Han ble tvunget ut og fraktet vekk, sier Igor Jeskin, lederen for de russiske styrkene som har inntatt marinebasen.

Ingen skyting

Aksjonen ble gjennomført dagen etter at Russlands president Vladimir Putin erklærte at Krim-halvøya innlemmes i Russland.

En talsmann for den ukrainske marinen sier at aktivistene som først tok seg inn i basen, var ubevæpnet, og at de ukrainske soldatene heller ikke løsnet skudd mot inntrengerne.

– Det var om lag 200 av dem, noen av dem maskert med finlandshetter. De var ubevæpnede, og det ble ikke avfyrt noen skudd fra vår side, sier en talsmann for den ukrainske flåten, Sergij Bogdanov.

Også den russiske Svartehavsflåten har sitt hovedkvarter i Sevastopol.