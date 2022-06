Ambulansefly skal ikke rammes av flystreiken

NTB

Streiken blant flyteknikerne kommer til å føre til flere kansellerte flyavganger, men skal ikke påvirke syketransport og ambulanseflyene.

– Det har vi ingen planer om. Det er svært lite sannsynlig at vi tar ut flyteknikere i Babcock i streik. Vi har ingen interesse av å ramme syketransport og ambulanseflytransport, sier leder Jan Skogseth i Norsk flytekniker organisasjon (NFO) til Dagbladet Børsen lørdag ettermiddag.

Han påpeker at det å holde syketransport og ambulansefly på bakken kan føre til at det oppstår fare for liv og helse.

31 flyteknikere gikk lørdag morgen ut i streik etter at NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) ikke klarte ikke å bli enige i meklingen.

Slik det ser ut nå, vil verken SAS, Widerøe eller Norwegians passasjerer bli rammet i helgen, men allerede mandag blir streiken utvidet med ytterligere 75 flyteknikere. Widerøe har allerede varslet at dette vil føre til kanselleringer.