Posten gir ut skeivt frimerke

Posten ønsker å være en del av Pride-markeringen og gir derfor ut et skeivt frimerke. Foto: Posten Norge / NTB Les mer Lukk

NTB

Posten gir ut et skeivt frimerke for å markere at det er 50 år siden homoseksuelle handlinger ble avkriminalisert i Norge.