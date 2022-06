Kjørte elsparkesykkel i påvirket tilstand, mistet førerkortet

Nå mister man førerkortet dersom man fyllekjører med elsparkesykkel. Promillegrensen er den samme som for bil - 0,2. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

To dager etter at det ble innført promillegrense for å kjøre elsparkesykkel ble en ung mann på Gjøvik fratatt førerkortet for fyllekjøring på elsparkesykkel.