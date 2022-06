Kvinne skadd i fallulykke på Svolværgeita

Svolværgeita, her med Svolvær i bakgrunnen, er et populært turmål i Lofoten. Foto: NTB

NTB

En kvinne ble skadd og hentet ned med helikopter etter et fall på fjellet Svolværgeita i Lofoten fredag kveld.

Politiet og nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 22.16.

– Det var et turfølge på to personer som gikk opp på baksiden av Svolværgeita. Den ene, en kvinne fra lokalområdet, mistet balansen og falt eller skled 20–30 meter, forteller operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NTB.

– De første meldingene hørtes dramatiske ut, men kvinnen har ikke falt 30 meter rett ned, sier operasjonslederen.

Han forteller at kvinnen klaget på smerter og skal undersøkes for eventuelle bruddskader. Kvinnen ble hentet ned fra fjellet med et redningshelikopter klokken 23.30.