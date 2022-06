Fortsatt fare for flyteknikerstreik – meklingen fortsetter på overtid

NTB

Flyteknikerne og NHO luftfart satt fortsatt i mekling mer enn to timer etter at fristen gikk ut natt til lørdag. Fredag kveld sto partene langt fra hverandre.

Partene møttes hos Riksmekleren fredag klokken 10. Da sa leder Jan Skogseth i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) til TV 2 at partene sto langt fra hverandre, og at sannsynligheten for en streik var overhengende.

Både Norwegian, SAS og Widerøe vil bli rammet av en streik, og flere avganger vil bli kansellert.

NFO brøt hovedforhandlingene med NHO Luftfart 26. mai og oppgjøret gikk til mekling. NFO mente da at avstanden var for stor og de ga uttrykk for at NHO Luftfart «medvirket lite til videre forhandlinger».

I første omgang er det varslet plassfratredelse for 31 flyteknikere som vil gå ut i streik allerede lørdag morgen om det blir konflikt. Streiken vil bli trappet opp fra 20. juni. Da blir 75 nye NFO-medlemmer tatt ut og da vil rundt en firedel av flyteknikerne i NFO være i streik.

Norsk Flyteknikerorganisasjon har rundt 430 medlemmer i Norwegian, SAS, Widerøe, Babcock Scandinavian Engineering, Norse Atlantic Airways (Norse) og Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams). Babcock, Norse og Kams er ikke tatt ut i streik, ifølge NFO.