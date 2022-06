Magnus Takvam begynner i Altinget

NTB

Både den mangeårige NRK-kommentatoren Magnus Takvam og Aftenpostens politikkveteran Solveig Ruud slutter seg til den nye nettavisa Altinget til høsten.

Det skriver nettavisa selv i en pressemelding.

– Dette er knallsigneringer! Å få med seg Magnus Takvam og Solveig Ruud når vi nå skal bygge opp et helt nytt politisk mediehus i Norge, er absolutt den beste starten Altinget kunne få, sier sjefredaktør Veslemøy Østrem.

Altinget, som allerede er godt etablert i Sverige og særlig i Danmark, skal etablere seg i Norge høsten 2022.

Nesten 40 år i NRK

Takvam ble kalt «den viktigste kommentatoren gjennom tidene» da han hadde sin siste arbeidsdag i NRK torsdag. Han har jobbet i statskanalen siden 1983, men måtte slutte da han fylte 70.

– Tanken er å bidra med en ukentlig analyse som fanger opp det som skjer i politikken. Etter å ha vært ansatt i 40 år i NRK, vil det bli fint å ha en fri rolle der jeg kan sette premissene for hva jeg ønsker å gå inn i. Opplegget ser både ambisiøst og spennende ut, sier Magnus Takvam.

Skal jobbe med helse- og sosialpolitikk

Solveig Ruud slutter i Aftenposten om få dager. Hun har vært en av avisas sentrale politiske journalister i mange år, særlig innen helse- og sosialområdet. Hun har også hatt ansvaret for Aftenpostens valgomat siden 2009. I Altinget er planen at hun skal skrive ukentlige analyser og bidra med nyhetsstoff på helse- og sosialområdet.

– Dette blir spennende, siden det er noe helt nytt. Jeg gleder meg til å kunne fordype meg enda mer og ha hovedfokus på sak, ikke personstrid. Dette er et spennende felt. En stadig aldrende befolkning og økende forventninger til hva velferdsstaten skal løse for både gammel og ung, vil medføre vanskelige valg for politikerne, sier Ruud.