Ny studie: Mindre sannsynlig å få lang-covid av omikron enn deltavarianten

Har du vært smittet med omikronvarianten har du lavere risiko for å utvikle lang-covid, enn hvis du har hatt deltavarianten, viser ny britisk studie.

Tidligere denne uken gikk Folkehelseinstituttet (FHI) ut med en ny rapport som konkluderte med at vi snart ville få en ny dominerene coronavirus-vriant i Norge.

Hittil har omikronvarianten BA.2 vært dominerende, nå ser det ut som BA.4 og BA.5 tar over.

«De første funnene av BA.4-virus i Norge ble gjort i forrige uke. Dette kan være begynnelsen på at BA.4 og BA.5 overtar for BA.2, slik en ser i en del andre europeiske land», skriver FHI.

Det er imidlertid foreløpig ingen tegn på at sykdomsbildet med BA.4 eller BA.5 er annerledes enn ved tidligere omikron-varianter.

Det er ifølge en ny studie gode nyheter.

20 til 50 prosent mindre sjanse med omikron

I en rapport fra King’s College of London publisert på nettstedet The Lancet Respiratory Medicine, har forskerne kommet frem til at det er mindre sjanse for å lide av ettervirkninger som lang-covid, etter å ha hatt omikronvarianten fremfor for eksempel deltavarianten.

Studien er den første fagfellevurderte studien om risikoene knyttet til lang-covid, skriver nyhetsbyrået UPI.

Faktisk var det så mye som 20 til 50 prosent mindre sjanse å lide av lang-covid hvis man var smittet av omikronvarianten enn med deltavarianten.

Av de personene de undersøkte fikk 4,4 prosent av de smittet med omikron lang-covid, mens 10,6 prosent av de med delta fikk det.

Studien tok utgangspunkt i 56.003 tilfeller hos voksne mennesker i Storbritannia i perioden da omikron var dominerende variant, og 41.361 tilfeller da delta var dominerende.

Flere sammenhenger med lang-covid

Såkalt lang-covid er en samlebetegnelse for symptomer mennesker kan slite med i ettertid av en coronainfeksjon, som ikke kan forklares med noe annet enn at det kommer som følge av det.

Kognitive plager som hodepine, hukommelsestap og konsentrasjonsvansker er eksempler på dette.

I en annen studie fra tidligere i år kunne forskere se en sammenheng mellom pasienter som sliter med kognitive plager som følge av lang-covid, og immunsystemets respons.

Mens en annen studie hevder å ha funnet en sammenheng mellom lang-covid og et mønster av antistoffer i blodet.