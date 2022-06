Fare for flystreik fra midnatt

Fristen for meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) nærmer seg. Både Norwegian, SAS og Widerøe vil bli rammet av en eventuell streik, og flere avganger vil bli kansellert. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Fristen for meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) nærmer seg. Fire timer før fristen ved midnatt var det fortsatt ingen enighet.

Partene møttes hos Riksmekleren fredag klokken 10. Da sa NFO-leder Jan Skogseth til TV 2 at partene sto langt fra hverandre, og at sannsynligheten for en streik var overhengende. Klokken 20 satt partene fortsatt sammen hos Riksmekleren.

Både Norwegian, SAS og Widerøe vil bli rammet av en eventuell streik, og flere avganger vil bli kansellert.

I første omgang er det varslet plassfratredelse for 31 flyteknikere. Fra 20. juni trappes streiken opp. Da blir 75 nye medlemmer tatt ut i streik, noe som tilsvarer rundt en firedel av flyteknikerne.