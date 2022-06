Regjeringsfesten for Ingrid Alexandra koster 3,7 millioner kroner

Regjeringen arrangerer festmiddag for prinsesse Ingrid Alexandra på torsdag. Prislappen er på 3,7 millioner kroner. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Regjeringen arrangerer en festmiddag for prinsesse Ingrid Alexandra for å feire 18-årsdagen hennes. Prisen for middagen er om lag 3,7 millioner kroner.