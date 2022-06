Politiet i Tromsø: – Svært bekymret for narkotikakriminaliteten i byen

Politiinspektør Yngve Myrvoll sier at politiet i Troms er svært bekymret for narkotikakriminaliteten i Tromsø. Arkivfoto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

NTB

Politiet har siktet fire personer etter et større hasjbeslag i Tromsø og sier de ser et økende omfang av kriminelle som distribuerer narkotika via byen.

To av de siktede er 16 og 18 år gamle og er tilknyttet Tromsø, bekrefter politiinspektør Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt på en pressekonferanse torsdag.

Etterforskningen viser så langt at de to ungdommene har mottatt en stor mengde narkotika fra det politiet mener er et nettverk med tilknytning til Malmö i Sverige.

– Vi knytter dem opp mot et kriminelt ungdomsmiljø som har drevet med narkotikasalg og annen type ungdomskriminalitet blant ungdom i Tromsø, sier Myrvoll.

De to ble pågrepet 15. mai i år da politiet fant 40 kg hasj i en bil. Politiet gjorde senere beslag på ytterligere 7 kg og et halvt kg kokain på en privatadresse i Tromsø.

De to andre personene er kjent for politiet fra tidligere og er bosatt i Sverige. Myrvoll opplyser at de er av syrisk nasjonalitet. De ble tatt 18. mai idet de forsøkte å ta et parti med i underkant av 7 kilo kokain over grensen ved Svinesund.

– Vi har i mange år dokumentert at enkeltaktører og kriminelle grupper bruker Tromsø som base for omsetning og distribusjon av store mengder narkotika. En del av disse aktørene har stor voldskapasitet og inngår i internasjonale kriminelle nettverk, sier Myrvoll.

Politiinspektøren sier at etterforskning viser at disse nettverkene og enkeltpersonene i økende grad har tilknytning til det sørlige Sverige.

Tre av de fire sitter i varetekt. 16-åringen satt i varetekt i to uker.