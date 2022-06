Ungdommer siktet etter beslag av 47 kilo hasj

NTB

Troms politidistrikt har siktet fire personer etter beslag av blant annet 47 kilo hasj. To av de siktede er 16 og 18 år gamle.

– Vi er bekymret for at unge personer i vår region er koblet opp mot det vi anser som organiserte kriminelle, sier politiinspektør Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt i en pressemelding ifølge NRK og iTromsø.

Etterforskningen viser så langt at det er unge personer i Troms som har mottatt en stor mengde narkotika fra det politiet mener er et nettverk med tilknytning til Malmö i Sverige.

En 18-åring fra Troms sitter nå i varetekt, mens en 16-åring har sittet to uker i varetekt.

De to andre personene er kjent for politiet fra tidligere og er bosatt i Sverige. De ble tatt idet de forsøkte å ta et parti med i underkant av sju kilo kokain over grensen ved Svinesund. De sitter i varetekt i henholdsvis Sverige og Norge.