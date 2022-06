Melby ber Gram gi ukrainske soldater våpentrening i Norge

Venstre-leder Guri Melby ber regjeringen hente ukrainske soldater til Norge for å gi dem våpenopplæring her.

NTB

Venstre-leder Guri Melby mener forsvarsminister Bjørn Arild Gram må gå lenger enn å «ikke utelukke» at ukrainske soldater kan få våpenopplæring i Norge.

Melby er fornøyd med signalene forsvarsministeren kommer med i et intervju med NTB torsdag. Der sier Gram at det er aktuelt for Norge å lære opp ukrainske soldater i våpenbruk og utelukker ikke at det kan skje på norsk jord.

Foranledningen er at Nato vil endre innretningen i det ukrainske forsvaret fra sovjetutstyr til moderne vestlige våpen av Nato-standard.

Men Gram burde strekke seg enda lenger, mener Melby.

– Jeg håper han vil gå lenger enn å «ikke utelukke det» og faktisk si at Norge gjerne kan trene opp soldater som kjemper for frihet og demokrati i Europa, sier Venstre-lederen til NTB.

– Det er en avgjørelse som ikke bør drøye i det lengste. Krigen er inne i en farlig fase for Ukraina, og russerne vinner stadig terreng, føyer hun til.

Melby oppfordrer regjeringen til å støtte Ukraina med tyngre våpen som NASAMS-batterier og NSM-missiler.

– Da må vi også lære opp ukrainske soldater til å bruke systemene. Denne opplæringen kan også skje i Norge, sier hun.