Sjeføkonom mener Norges Bank bør øke styringsrenten med 0,75 prosentpoeng

NTB

Norges Bank bør følge USAs eksempel og heve styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, mener sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.

– Norges Bank bør følge etter og heve med 0,75 prosentpoeng neste uke, fastslår sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 i en rapport torsdag morgen, skriver Dagens Næringsliv.

Holvik presiserer både til DN og E24 at hun ikke tror Norges Bank vil heve renten så mye.

– Jeg tror de hever med 0,5 prosentpoeng, men det er ikke feil med 0,75 prosentpoeng, sier Holvik.

Onsdag varslet den amerikanske sentralbanken Federal Reserve at den hever styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, det største rentehoppet på 28 år. Det skjer som følge av høy inflasjon, børsfall og styrket dollar.

Holvik mener erfaringene som er gjort i USA, bør være en vekker for Norges Bank. Ved å heve renten med 0,25 prosentpoeng som planlagt, øker risikoen for at Norge også får en overoppheting av økonomien, tror hun. Den norske styringsrenten ligger nå på 0,75 prosent.

Holvik sier videre at det tar mellom ett og to år før renteendringer får full effekt. Når sentralbanken er sent ute med å heve renten, må det kraftigere hevinger til, ifølge sjeføkonomen.