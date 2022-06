Kinostreik avverget etter mekling på overtid

NTB

Fagforbundet og Virke ble natt til torsdag enige om ny landsoverenskomst for kinoer. Dermed blir det ikke kinostreik.

— Vi er fornøyde med et resultat på 4 prosent. Det er et godt resultat sammenlignet med resultatet i frontfaget, sier Karianne Hansen Heien, forhandlingsleder i Fagforbundet.

Alle ansatte får et generelt tillegg på 6,71 kroner per time for dem som jobber 35,5 timers uke og 6,35 kroner per time dem som jobber 37,5 timers uke.

Partene er også blitt enige om en vesentlig heving av minstelønnsatsene.

I alt 79 kinoansatte i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen var klare til å streike dersom de ikke ble enige med arbeidsgiverne. Hovedkravet fra Fagforbundet var en økning i lønnsnivået og å sikre reallønnsvekst.

Snittlønnen for kinoansatte er ifølge Fagforbundet 74 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn – rundt 400.000 kroner. Industriarbeiderne tjente i fjor 524.500 kroner i snitt.