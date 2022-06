Økonomiekspert: USAs renteheving baner vei for dobbel norsk renteheving

Onsdag hevet USAs sentralbank styringsrenten med 0,75 prosentpoeng. Dette vil bane vei for at Norges Bank kan komme med en dobbel heving (0,5 prosentpoeng) om kort tid, sier en økonomiekspert. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

USAs sentralbank har hevet styringsrenta med 0,75 prosentpoeng. Det kan føre til at renta i Norge om kort tid heves med 0,5 prosentpoeng, tror en økonomiekspert

Onsdag hevet USAs sentralbank styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, det største rentehoppet på 28 år – og det er ventet flere renteøkninger i tiden framover.

– Det de gjør, påvirker europeiske sentralbanker, og det påvirker Norges Bank. Dette baner vei for triple eller doble hevinger i Europa og i Norge. Dette vil bane vei for at Norges Bank kan komme med en dobbel heving (0,5 prosentpoeng) om kort tid, sier leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen til Dagbladets Børsen.

– I Norge er det priset inn i markedet hele ti rentehevinger de neste 18 månedene. Med bakgrunn i det som skjer i USA, kan det bane vei for at det rent faktisk vil skje i Norge, sier Chen videre.

Rentehoppet i USA skjer som følge av høy inflasjon, børsfall og styrket dollar. Ifølge sentralbanksjef Jerome Powell kan renten komme til å øke ytterligere 0,75 prosentpoeng etter bankens neste rentemøte i juli.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea sier til TV 2 at rentegrepet i USA vil bidra til tydelige ringvirkninger i Norge. Den norske krona blir svakere, som igjen betyr dyrere importerte matvarer og ferieturer – blant annet.

Men en svakere norsk krone vil bidra til vekst i eksportsektoren.

– Da blir norske varer billigere i utlandet. Norge selger mer, og utlandet kjøper mer. Det vil kunne bidra til flere arbeidsplasser, sier Incedursun.

Norges Bank har sagt at renten sannsynligvis vil bli hevet med 0,25 prosentpoeng til 1 prosent i juni. Flere økonomer tror hoppet kan bli dobbelt så høyt.