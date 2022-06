Skibladner ute av drift etter totalhavari på Mjøsa

NTB

Norges eneste hjuldamper – DS «Skibladner» – fikk onsdag totalhavari på den ene skovlen. Det er ikke kjent hvor lenge hjuldamperen er ute av drift.

Politiet i Innlandet opplyste at Skibladner ved 17-tiden fikk totalhavari på den ene skovlen og måtte få bistand fra Mjøsvekteren. Videre ble det opplyst at Mjøsvekteren skulle taue båten til Gjøvik og at en politibåt skulle bistå når Skibladner ankom Gjøvik havn.

Redningsselskapet på Mjøsa opplyser til Hamar Arbeiderblad at problemene skal ha startet kort tid etter avgang fra Gjøvik. Skibladner kom seg om lag halvveis til Moelv før assistanse måtte tilkalles. Ved 18-tiden var Skibladner i ferd med å legge til kai i Gjøvik.

Det var seks passasjerer om bord.

Oplandske Dampskibsselskap opplyser til avisen at de har vært i kontakt med et firma som skal bistå med reparasjon av skadene, og at de torsdag vil få vite hvor lenge båten vil være ute av drift.

Det er ikke mer enn litt over en uke siden hjuldamperen omsider kom i gang med sommersesongen. I mai måtte skipet utsette årets planlagte oppstart fordi vannstanden i Mjøsa var for lav, men søndag 5. juni ble den påkrevde vannstanden på 3.50 meter nådd.

Onsdag ble det bråstopp med havari. Nå håper Oplandske Dampskibsselskap at uflaksen snart er over for Skibladner i år.

– Gamle damer er lunefulle. Men vi skal klare dette også og få reparert så fort som mulig, slik at vi får resten av sommeren på Mjøsa, sier styreformann Bjørn Blichfeldt, til Hamar arbeiderblad.