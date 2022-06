Salget av nye boliger fortsetter å gå ned

NTB

Salget av nye boliger har vært fallende siden juli 2021, og salget i mai 2022 er 20 prosent lavere enn i mai i fjor, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

Boligprodusentenes Forening tror dette vil føre til fallende aktivitet i nyboligmarkedet.

– Vi er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil få for boligforsyningen, bedriftene og ansatte fremover, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim.

For eneboliger har salget gått ned med 33 prosent fra mai 2021, mens for småhus er nedgangen 20 prosent og 15 prosent for leiligheter.

Hittil i år er det totalt solgt 9.843 nye boliger, som er en nedgang på 15 prosent fra samme periode i fjor.

Igangsettingen av nye boliger i mai har økt 45 prosent sammenlignet med mai måned i 2021.

– Veksten er i leilighetsmarkedet, særlig i de større byene, sier Hiim.

Igangsettingen på eneboliger og småhus fortsetter imidlertid å falle. Det skyldes i stor grad at flere prosjekter i mindre byer og distrikter utsettes etter stanses på grunn av økte byggekostnader.

Hittil i år er det igangsatt 9.043 boenheter, som er 9 prosent mer enn i samme periode i 2021.

Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 55 prosent under samme periode i 2021, mens igangsettingen hittil i år er 1 prosent under samme periode i fjor.