Det kan bli kinostreik fra torsdag

NTB

79 kinoansatte i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen går torsdag ut i streik dersom meklingen mellom Fagforbundet og Virke ikke fører fram.

Meklingsfristen går ut ved midnatt onsdag kveld, og har partene ikke kommet til enighet, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag.

– Kinoansatte har et veldig lavt lønnsnivå og ingen tillegg for å jobbe på ubekvem arbeidstid. Vi har tro på at vi skal finne en løsning i meklingen, men uten en løsning som møter våre viktigste krav, så vil det ende i streik, sa Fagforbundets forhandlingsleder Karianne Hansen Heien i forrige uke.

Hovedkravet er å øke lønnsnivået og sikre reallønnsvekst.

Kinoene som rammes i første omgang, er Colosseum, Gimle, Klingenberg, Ringen og Saga i Oslo, Nova og Prinsen i Trondheim, samt Bergen kino og Drammen kino.