Flere skadd i utforkjøring på Hamarøy

NTB

Fem personer ble sendt til sykehus etter at en bil med sju personer kjørte av veien på E6 på Hamarøy i Nordland onsdag morgen.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 5.21.

– Bilen er en flerbruksbil registrert for ni personer og ikke en minibuss slik vi først fikk opplyst, sa operasjonsleder May Wenche Hansen i Nordland politidistrikt til NTB kort tid etter at ulykken skjedde.

To personer ble fløyet til Nordlandssykehuset i Bodø, mens tre ble kjørt med ambulanse, skriver Avisa Nordland. Skadeomfanget er ikke kjent. Politiet har avhørt sjåføren.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Bilen er tatt hånd om av bilberger, og veien ble åpnet igjen for trafikk ved 8-tiden.