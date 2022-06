Pensjonsutvalget med nye anbefalinger: – Ikke mulig å finne et system som passer for alt og alle

– Jeg er veldig fornøyd med resultatet. Vi har kommet fram til en god og balansert løsning, sier Pensjonsutvalgets leder Kristin Skogen Lund. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Systemet for alderspensjon må bli mer rettferdig – uten at det koster for mye. Det har vært den store utfordringen for Pensjonsutvalget.