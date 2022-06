NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 15. juni.

Ingen streik på jernbanen

Spekter er kommet til enighet i meklingen med LO Stat og YS Spekter for Spordrift AS. Løsningen ble klar nesten fem timer på overtid onsdag morgen. Dermed blir det ingen streik i Spordrift og OneCo Networks.

Norsk Jernbaneforbund hadde varslet at de ville ta ut 117 medlemmer i Spordrift på fagområdene bane, signal og strømforsyning i Narvik, Alnabru, Lillestrøm og Asker. EL og IT Forbundet ville ta ut 81 medlemmer i OneCo Networks i Trøndelag og Oslo.

Storbritannias flyging av asylsøkere til Rwanda stanset



Britiske medier og flere nyhetsbyråer melder at flyet med asylsøkere som tirsdag skulle gå fra Storbritannia til Rwanda, blir utsatt.

Flyet sto tirsdag kveld på en militær flyplass i Wiltshire, klart til å ta av, men ble stanset i siste liten, etter at Den europeiske menneskerettsdomstolen ECHR stanset deportasjonen av flere av de sju asylsøkerne som var om bord.

ECHR skriver i en kjennelse at minst en av asylsøkerne, en irakisk mann, må få bli i Storbritannia, da han kan være i fare om han blir sendt til Rwanda. Storbritannia er signatarstat til domstolen, som er separat fra EU.

Ny pågripelse etter at journalist og ekspert forsvant i Amazonas

En andre person er pågrepet i forbindelse med forsvinningen til en britisk journalist og en lokal urfolksekspert i Amazonas, opplyser brasiliansk politi. Den pågrepne, fiskeren Oseney da Costa de Oliveria, er broren til Amarildo da Costa de Oliveria, også kjent som Pelado, som allerede er pågrepet i saken.

Brasils føderale politi sier i en uttalelse at de har tatt i beslag ammunisjon og en åre, men ikke noe om hvorfor, hvem gjenstandene tilhører eller hvor de ble funnet. Dom Phillips (57) og Bruno Araújo Pereira (41) ble sist sett 5. juni, på vei mot Atalaia do Norte i den nordvestlige delen av Brasil, nær grensa til Peru.

Kongressen styrker sikkerheten rundt høyesterettsdommere

Kongressen styrker sikkerhetstiltakene rundt høyesterettsdommere. Det skjer noen dager etter at en væpnet mann ble siktet for å ha planlagt å drepe høyesterettsdommer Brett Kavanaugh. Forslaget ble godkjent av Representantenes hus tirsdag, mer enn en måned etter at Senatet vedtok det enstemmig, skriver The Hill. Dermed trengs kun president Joe Bidens underskrift.

Forslaget gir beskyttelse døgnet rundt til familiemedlemmene til høyesterettsdommerne, samt alle høytstående tjenestepersoner tilknyttet domstolen når det anses som nødvendig.

200.000 nordmenn er dollarmillionærer

Stadig flere nordmenn har verdier for mer enn én million dollar. I Norge er det nå 200.000 dollarmillionærer – og de blir stadig rikere, ifølge en ny rapport.

Antall norske dollarmillionærer økte med 7,4 prosent fra 2020 til 2021, ifølge konsulentselskapet Capgeminis rapport World Wealth Report 2022.