Oslo-skole har fått to pride-flagg ødelagt

Rektor ved Bøler skole har nå hengt opp sitt tredje regnebueflagg. Klok av skade har hun sørget for å ha et lager i år. Dette bildet er fra Rådhusplassen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

I fjor ble pride-flaggene på Bøler skole i Oslo stjålet. I år er to flagg revet i stykker og brent. Rektor sier at motivet bak ødeleggelsene kan være religion.

I løpet av en uke har Bøler skole måtte henge opp tre pride-flagg, skriver Avisa Oslo. Nå har rektor bestemt seg for å anmelde hærverket.

– Det første flagget ble tatt ned og revet i stykker fredag kveld. Flagg nummer to ble tatt ned og satt fyr på rundt samme tid søndag kveld. Nå har vi hengt opp et nytt flagg. Det er det tredje Pride-flagget på en uke. Men vi gir oss ikke, sier rektor Britt Baymo ved Bøler skole.

Klok av skade har hun sørget for å ha et lager av flagg, forteller hun.

Rektoren sier til Avisa Oslo at hun har en formening om hvem som kan stå bak hærverket.

– Vi har hørt noen rykter om noen navn, og dette skal vi undersøke videre. Det dreier seg om ungdommer, som er i overgangen til videregående skole, sier hun.

På spørsmål om motiv sier rektoren dette:

– Det ryktes at det er religiøst begrunnet, sier hun.

– Jeg opplever at det er mange elever som synes det er trist at flaggene blir utsatt for hærverk, og som ikke forstår at dette er vanskelig. Men så har vi også elever som ikke aksepterer homofili ut ifra religiøst perspektiv. Dette dreier seg om ortodokse kristne og noen muslimer, sier Bøymo.

Bøler skole har rundt 800 elever fra første til tiende klassetrinn.