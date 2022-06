Fortsatt ingen mistenkte etter skyteepisode i Oslo søndag

Ingen personer kom til skade da det ble avfyrt skudd mot en leilighet på Kjelsås i Oslo søndag kveld. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Politiet etterforsker fortsatt saken etter at to skudd ble avfyrt mot et rekkehus på Kjelsås i Oslo søndag kveld, men har ingen konkrete mistenkte.