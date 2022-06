Ingen fly får drivstoff på Stavanger lufthavn

NTB

Stavanger lufthavn Sola sliter med å få levert drivstoff til flyene sine. I øyeblikket er det kun ambulansefly og redningshelikopter som får drivstoff.

Det har gått ut melding om restriksjonene til alle fly som lander på flyplassen, skriver TV 2.

– Ingen fly som lander på Stavanger lufthavn nå får fylt drivstoff, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad.

Det er ikke klart hva som er grunnen til problemene, men det jobbes på spreng for å finne ut av det. Sigmundstad legger til at det ikke er vanlig at man har problemer med å levere drivstoff på flyplassen.