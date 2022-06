Meklingsfristen for sporarbeidere på Østlandet nærmer seg – togtrafikken kan stanse

Reisende i Oslo og Trøndelag risikerer å bli rammet av togstreik fra onsdag morgen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Les mer Lukk

NTB

Det pågår mekling i oppgjøret for ansatte i Spordrift AS og OneCo Networks AS. Blir ikke partene enige innen midnatt, blir tusenvis av togpendlere rammet onsdag.