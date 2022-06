Politiet rykket ut til skole etter pistol-melding i Oslo – To ungdommer pågrepet

NTB

Politiet i Oslo rykket tirsdag ut til Hellerud videregående skole etter melding om at personer kom til skolen med en mulig pistol. To ungdommer er pågrepet.

– Vi har kontroll på to personer vi mener er mistenkt for dette, skriver Oslo-politiet på Twitter ved 13.30-tiden.

Politiet fikk melding om at en eller to personer kom til skolen i besittelse av pistol. Meldingen kom fra flere ved skolen, og politiet definerte hendelsen som en PLIVO-hendelse – som står for «pågående livstruende vold».

– Denne ordren er reversert nå. Vi vil være på skolen fremover for å snakke med vitner samt søke etter annen informasjon, skriver politiet.

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand sier til NTB at de var raskt på stedet og fikk avklart at ingen var skadd, og at det ikke var avfyrt skudd.

De to som politiet mener hadde med seg våpnene, er begge under 18 år. NTB får opplyst at de to ble pågrepet noen hundre meter fra skolen.

– Vi søker i området der de to har beveget seg, sier Hekkelstrand på spørsmål om det er gjort beslag av våpen.

– Foreløpige opplysninger tilsier at disse ikke er elever på skolen, og at de muligens oppsøkte skolen for å komme i kontakt med noen der, opplyser politiet.