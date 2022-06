Durek Verrett fikk Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow til å godkjenne Märthas forlovelsesring

Det avslører sjamanen i et intervju med People Magazine.

Forrige uke kunngjorde prinsesse Märtha Louise (50) og Durek Verrett (47) at de hadde forlovet seg etter tre år som kjærester.

Nå avslører Verrett hvem han viste ringen til før han fridde til prinsessen.

Det var TV 2 som omtalte saken først her til lands.

– Ville at hun skulle være den første til å se den

I et intervju med People Magazine forteller Verrett at Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow (49) fikk se ringen før han fridde til Märtha.

(Saken fortsetter under bildet).

Prinsesse Märtha Louise, hennes forlovede Durek Verrett og Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow er gode venner. Les mer Lukk

– Da jeg først fikk den, viste jeg den til min kjære venn Gwyneth Paltrow, fordi jeg vet at hun er veldig opptatt av fine ting, så jeg ville at hun skulle være den første til å se den.

Durek har tidligere omtalt Paltrow både som en «venn» og «søster», og opp gjennom årene har de delt flere bilder av hverandre på sosiale medier.

Ifølge Verrett skal Paltrow ha sagt at det var den mest fantastiske ringen hun hadde sett, og elsket hvor mye omtanke og omsorg Verrett hadde lagt i den.

Forlovelsesringen Verrett ga til Märtha har en spesiell betydning. Les mer Lukk

Representerer døtrene

Verrett hadde nemlig gjort flere historiske undersøkelser før han valgte ut prinsessens ring.

Den oppsiktsvekkende ringen har tre diamanter på hver side som skal representere prinsessen tre døtre, Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah som hun fikk med sin nå avdøde eksmann Ari Behn.

– Å ha mine tre døtre representert i forlovelsesringen min, betyr mye for meg. Det viser at jeg har valgt den rette mannen. En mann som forstår hvor mye barna mine betyr for meg, og at barna mine alltid vil være inkludert i forholdet vårt. Jeg elsker det med ham, sa prinsessen til magasinet.

Diamantene rammer inn en smaragd, som sies skal være dronning Sonjas favoritt.