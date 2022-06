Rekordstort utbytte fra selskaper med statlig eierandel

NTB

Staten mottar 58,6 milliarder kroner i utbytte fra selskaper med statlig eierandel for fjoråret, anslår Nærings- og fiskeridepartementet i statens eierrapport.

– Årets eierrapport viser en relativt betydelig verdiutvikling for statens eierandeler og et rekordstort utbytte til staten fra selskapene. Dette kommer hele samfunnet til gode, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Til sammenligning var statens utbytte det foregående året på 29 milliarder kroner.

Statens årlige eierrapport omfatter de 71 selskapene som er direkte eid av staten, hvor til sammen 332.551 personer er ansatt.

Verdiene øker

Verdien av statens eierandeler i direkte statlige eide selskaper var ved utgangen av fjoråret 1.179 milliarder kroner. Til sammenligning var verdien 906 milliarder kroner på samme tid året før.

Statens direkte eierskap i børsnoterte selskaper ga i fjor en avkastning på 53,6 prosent, og på Oslo Børs var avkastningen 23,4 prosent.

Kun fire av ti rapporterer om utslipp

Rapporten inkluderer også rapportering om selskapenes klimagassutslipp. Fire av ti selskaper har ikke rapportert inn oversikt over sine direkte og indirekte klimautslipp. Kun 41 av de 71 selskapene oppgir utslippene.

Det totale utslippet for disse selskapene var på om lag 500 millioner tonn co2-ekvivalenter.

– Tallene viser at vi ikke er i mål når det gjelder rapportering på klimagassutslipp, og at det er store utslipp blant flere selskaper, og dette vil vi følge opp i den nye eierskapsmeldingen. Reduksjon i klimagassutslipp er helt avgjørende for at selskapene skal være konkurransedyktige i fremtiden, men vi har dårlig tid, sier Vestre.

Færre kvinnelige ledere

Andelen kvinnelige styreledere har gått noe ned, fra 42 prosent i 2020 til 41 prosent i 2021. Det har også blitt noe færre kvinnelige administrerende direktører, med en nedgang fra 38 til 34 prosent.

Samtidig blir det noe flere kvinner i styrene. Snittet på andel kvinnelige styremedlemmer har økt fra 45 til 46 prosent.