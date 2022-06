Trond-Viggo Torgersen slutter i NRK

NTB

Trond-Viggo Torgersen fyller 70 år tirsdag og går dermed av med pensjon, bekrefter NRK overfor Medier24.

70-åringen har sin siste arbeidsdag i NRK fredag 17. juni, ifølge NRK.

Torgersen ønsker ikke å kommentere NRK-exiten overfor Medier24 , men han skrev følgende om saken tidligere denne måneden da han hadde sin siste sending i Nitimen:

– 14. juni går jeg over den formelle grensen for mulig fast ansettelse i NRK. Da jeg begynte å jobbe for NRK (for 47 år siden), var det som freelance ved siden av studier og senere andre jobber. Mine veier gjennom NRK har vært fabelaktig. Mange tøffe tak, men mest glede og mye latter, skrev han.

– Nå blir jeg freelance igjen – for ulike oppdragsgivere. Vi sees nok. Og så blir det spennende å se hva pensjonspoengene og honnørrabattene gjør med meg.