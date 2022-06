Strømnettutvalget vil ha raskere utvikling av nye nettanlegg

NTB

Lederen av strømnettutvalget, Nils Kristian Nakstad, har overlevert utredningen av strømnett i Norge til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Strømnettutvalget har særlig vurdert tre overordnede temaer i utredningen. Det første er å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Det andre temaet handler om å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet. Det siste temaet handler om å se på mulige forbedringer i systemet med tilknytningspunkter.

Olje- og energiminister Terje Aasland mener Norge trenger et sterkt og robust strømnett.

– Jeg har sett fram til å motta strømnettutvalgets utredning. Vi trenger et sterkt og robust strømnett i Norge, slik at vi kan vi få fraktet den fornybare kraften vår fram til alle som trenger den. Da er det viktig at vi legger til rette for så effektiv utbygging av strømnettet som vi kan, sier Aasland.