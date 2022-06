Fare for jernbanestreik i Oslo og Trøndelag

Reisende i Oslo og Trøndelag risikerer å bli rammet av togstreik fra onsdag morgen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Les mer Lukk

NTB

Tirsdag begynte meklingen mellom Spekter og LO Stat for Spordrift AS og OneCo Networks AS. Kommer ikke partene til enighet, kan det bli jernbanestreik onsdag.