Høyre mener regjeringen ikke bidrar nok til å dempe risikoen for renteøkning

NTB

Regjeringen bidrar ikke til å dempe risikoen for at renta øker mer og raskere enn nødvendig, mener Høyres Tina Bru.

– Det er et politisk ansvar å dempe risikoen for at renta øker mer og raskere enn nødvendig. Dette sier også regjeringen de er bekymret for, men politikken deres bærer ikke preg av det., sier 2. nestleder Tina Bru.

Høyre ønsker ikke å risikere at den øker mer enn det som alt er varslet, og deres hovedprioritet er å ta ned oljepengebruken med 5,4 milliarder kroner, sier Bru.

– Vi må dempe presset i økonomien og gjøre det vi kan for å minske presset på pris og renter som folk, familier og bedrifter opplever, sier hun.

– Like viktig som nivået på pengebruken er hva vi bruker pengene på. Fremfor å prioritere flere fylker og økt forbruk, vil Høyre styrke satsingen på skole, forskning og å få folk ut i jobb.