SV flytter på 3,6 milliarder i budsjettet – prioriterer fattige, klima og bistand

NTB

Mer til dem som har minst, momsfritak på elbiler og mer til bistand. SV mener å ha fått til et budsjett som er grønnere og mer rettferdig.

– Vi har fått betydelige gjennomslag for fordeling, klima og natur og på internasjonal solidaritet. Vi får mye igjen for den rollen vi har i dette samarbeidet, sa finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski da hun tirsdag la fram de viktigste gjennomslagene til SV i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

Etter tre uker med tøffe forhandlinger la Kaski fram enighet om revidert nasjonalbudsjett tirsdag morgen sammen med Arbeiderpartiets Eigil Knutsen og Senterpartiets Geir Pollestad. Totalt har SV fått flyttet på 3,6 milliarder kroner i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Partiene har ikke falt for fristelsen til å sprøyte inn nye oljemilliarder i budsjettet for å oppnå enighet. Kaski bedyret at «det har ikke vært noe mål for oss å øke oljepengebruken» under pressekonferansen i vandrehallen i Stortinget.

– Vi kunne sikkert blitt ferdig for et par uker siden, hvis vi bare hadde økt oljepengebruken. Men det mener jeg hadde vært dårlig for landet på sikt. Det ønsket vi å unngå denne gangen, og det ønsker vi å unngå også framover, sa Eigil Knutsen.

Kultur og kommuner taper

Dermed har de måttet hente inndekning for SVs krav andre steder i budsjettet, hvilket blant annet innebærer at kultursektorens kompensasjonsordning kuttes med 950 millioner kroner, og at kommunenes rammetilskudd som følge av merinntekter blir redusert med over 565 millioner kroner.

Ubrukte midler fra kompensasjonsordningen for tapte billettinntekter kuttes med 784 millioner kroner. I tillegg kuttes tilskuddet til Avinor med 250 millioner kroner. Kuttet i tilskudd til utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller er på 386 millioner kroner.

– Vår viktigste jobb er å sørge for en ansvarlig pengebruk som ikke legger ytterligere press på renta, slik at folks boliglån ikke blir enda dyrere enn varslet, sa Knutsen.

Høyre konkluderer med at budsjettpartnerne ikke klarer nettopp det. Etter å ha brukt mer oljepenger ved så å si hver anledning i regjering, mener Høyre nå at pengebruken må ned med 5,4 milliarder kroner.

– Vi må dempe presset i økonomien og gjøre det vi kan for å minske presset på pris og renter som folk, familier og bedrifter opplever, sier finanspolitisk talsperson Tina Bru.

Stanser boring ved iskanten

Av SVs viktigste gjennomslag framhevet Kaski spesielt:

* Regjeringens forslag til kutt i bistandsbudsjettet på 4 milliarder kroner blir delvis kompensert med 2,5 milliarder kroner.

* Sosialstønaden oppjusteres med 3,4 prosent fra 1. juli, opp fra 1,3 prosent, samt at flere får bostøtte ved at det midlertidige regelverket videreføres i hele år.

* Momsfritaket for elbiler beholdes for biler som koster 500.000 kroner eller mindre. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegmenter skal opprettholdes.

* Fra regjeringens side var det utlyst tre blokker nær den fysiske iskanten. Disse tre blokkene tas ut etter budsjettforhandlingene.

– De skal ikke gis til oljeselskaper slik at de kan bore etter olje i iskanten. Det gjelder for i år. Det har ikke skjedd før at et miljøparti får gjennomslag for å sette den type grenser for oljeselskapene, slik vi gjør her i dag, sa Kaski.

KrF kritiserer bistandskutt

Riktignok har SV fått hentet inne noe av regjeringens kutt i utviklingsbudsjettet, men partiet har ikke fått til nok, mener finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti. Etter budsjettenigheten er det fortsatt halvannen milliard kroner mindre til bistand enn da statsbudsjettet ble vedtatt.

– I en tid hvor matprisene stiger, det er varslet matkrise og hungersnød og Norge håver inn milliarder på økte energipriser, så velger regjeringen, med velsignelse fra SV, å kutte i bistandsmidlene. Det er opprørende og sender et veldig uheldig signal til andre land som gjør at jeg frykter at enda flere kutter i bistand, sier Ropstad.

Frp-leder Sylvi Listhaug avviser behovet for enda mer penger til bistand. Hun er derimot opprørt over at regjeringen ikke gjør noe med drivstoffprisene i en tid med skyhøy prisvekst og stigende rente.

– Man løfter ikke en finger for å hjelpe vanlige folk. Det man prioriterer, er laks, myr og bistand, og så lar man folk her hjemme i stikken, folk som nå har problemer med å betale regningene sine, sier Listhaug til NTB.