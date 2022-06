NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 14. juni.

Flere av Trumps nærmeste rådgivere sier han ikke ville lytte til dem

Både tidligere valgkamprådgivere, tjenestepersoner og familiemedlemmer sier de forsøkte å få Donald Trump til å innse at anklagene om valgfusk ikke var sanne.

Ifølge tidligere justisminister William Barr mistet Trump stadig mer kontakt med virkeligheten i perioden før stormingen av Kongressen 6. januar 2020. Han klamret seg til merkelige teorier for å beholde makten.

Under mandagens høringsmøte i Representantenes hus kalte han påstandene om valgfusk for «bullshit», «uhederlige» og «idiotiske», og han sa at Trump rett og slett ikke var interessert i fakta.

Trump langer ut mot høringen i Kongressen

Ekspresident Donald Trump langer ut mot høringen om angrepet på Kongressen i fjor og kaller den en hån mot rettsstaten.

I et usammenhengende tolv sider langt skrift sier Trump det demokratisk-ledede granskingspanelet burde fokusere på landets virkelige problemer framfor å opptre som en selvbestaltet domstol som prøver å avlede folk fra smerten de gjennomlever.

– Sannheten er at amerikanerne kom til Washington i massive antall 6. januar 2021 for å stille sine valgte representanter til veggs på grunn av de åpenbare tegnene til kriminell virksomhet under valget, la han til.

Zelenskyj sier kampene Sievjerodonetsk har en forferdelig pris

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener at slaget om Sievjerodonetsk kommer til å bli husket som ett av de blodigste i historien.

– Dette slaget har en svært høy menneskelig pris for oss. Den er rett og slett skrekkinngytende, sier Zelenskyj i sin daglige tale på Telegram mandag.

– Slaget om Donbas kommer utvilsomt til å bli husket i militærhistorien som et av de mest voldelige slagene i Europa, føyer han til.

To unge menn dømt for sju barneran

To menn på 19 og 22 år er dømt for å stå bak sju ran av unge gutter i Lillestrøm i november og desember i fjor. Alle ransofrene var gutter mellom 14 og 17 år.

Tre av ranene skjedde i løpet av få timer 6. desember i fjor. Ranene skjedde i hovedsak i området rundt Lillestrøm stasjon, skriver Romerikes Blad.

Mennene, som begge erkjente straffskyld da saken ble behandlet i Romerike og Glåmdal tingrett i mai, er dømt til fengsel i tre år og tre måneder for handlingene.

Det vestlige USA igjen i brann

Store skogbranner herjer igjen i det vestlige USA, fra California til Arizona, på en ny dag preget av hete, tørke, vind og klimaendringer.

Flere hundre boliger i utkanten av Flagstaff i Arizona måtte evakueres, og et skiutfartssted måtte stenge, mens en kraftig brann i en skog ved Los Angeles er ute av kontroll.

I helgen har temperaturen vært rekordhøy for årstiden, og meteorologene varsler stor brannfare i hele det tørkerammede vestlige USA.

MC-fører omkom i ulykke i Modum

En mann i 30-årene fra Nedre Eiker mistet livet i en kollisjon mellom en motorsykkel og en bil i Åmot i Modum i Buskerud mandag kveld. Politiet fikk melding om ulykken som skjedde i Åmot sentrum, klokken 21.38. Mannens pårørende er varslet om ulykken.

– Ulykken skjedde i Eikerveien, fylkesvei 2832, i nærheten av krysset til Lilleåsgata, forteller operasjonsleder Espen Reite til NTB.