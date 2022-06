Sivilombudet forlater Facebook og Instagram

NTB

Sivilombudet fjerner sine profiler både på Facebook og Instagram av hensyn til personvernet.

– I og med at vi for tiden ikke har nok kunnskap om hvordan Meta behandler våre følgeres data, har vi besluttet at vi inntil videre legger ned våre profiler på disse sosiale mediene, sier sivilombud Hanne Harlem i en pressemelding som blant annet er publisert på Facebook.

– Ved å være til stede på disse plattformene risikerer vi å miste kontrollen over hvordan personopplysninger om følgere av våre sider behandles, og det er en risiko vi ikke ønsker å ta, sier hun.

Beslutningen er tatt etter Datatilsynets rapport om Metas behandling av personopplysninger på Facebook, publisert i fjor høst.

– Vi har et behandlingsansvar for våre profiler på Facebook og Instagram. Vi har vurdert det slik at det er vanskelig for oss å ivareta behandlingsansvaret i tråd med personvernforordningen slik situasjonen er nå, sier Harlem.

Sivilombudet vil fortsatt være til stede på Twitter og LinkedIn.