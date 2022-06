Nå kan du pante iskrempapiret

Hennig-Olsen innfører pant på iskrememballasjen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Les mer Lukk

NTB

Hennig-Olsen Is innfører pant på iskrememballasje. Nå kan du få 40 øre per is om du kaster ispapiret i søpla.