Argentum-sjef Joachim Høegh-Krohn går av

Joachim Høegh-Krohn går av som sjef i det statlige investeringsselskapet Argentum og blir partner i et nystartet investeringsselskap.

Det opplyser det nystartede investeringsselskapet Idun Vesta og Argentum selv i pressemeldinger mandag. Høegh-Krohn blir partner i Idun Vesta sammen med Jan Olav Jørgensen og Bjørn Østbø.

Avgangen kommer kort tid etter at Argentum og ledelsen høstet kritikk fra næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) etter avsløringer i Bergens Tidende. Avisen avdekket at Høegh-Krohn og noen få ansatte har fått investere i de samme fondene som Argentum gjør. Det har skjedd gjennom selskapet Bradbenken Partner.

Denne ordningen sto for 16,7 millioner av 24,5 millioner kroner som Høegh-Krohn fikk i fjor. Høegh-Krohn har mottatt over 135 millioner kroner fra Argentum siden 2006, ifølge BT.

Vestre kalte investeringsordningen en uting, og han konkluderte, etter først å ha bedt styret endre avtalene, med å bytte ut samtlige styremedlemmer med unntak av ett.

– Stolt over resultatene

– Jeg er stolt over resultatene til Argentum hvor jeg har vært i over 16 år. Det er en tid for alt. Jan Olav Jørgensen og Bjørn Østbø er dyktige investorer med solide resultater. Jeg ser fram til et spennende samarbeid og å bygge og utvikle nye prosjekter i Idun Vesta, sier Høegh-Krohn i pressemeldingen.

I en melding til Dagens Næringsliv opplyser kommunikasjonssjef Marius Parmann i Argentum at det er en ensidig oppsigelse fra Høegh-Krohn.

– Han har ingen avtale om sluttpakke eller etterlønn. Aksjene i Bradbenken Partner skal i henhold til aksjonæravtalen selges til Argentum til markedspris. Verdsettelsen skjer på et senere tidspunkt knyttet til når han fratrer stillingen, skriver Parmann i en melding til DN.

Vestre kastet styret

Vestre understreket at Argentum har levert gode resultater da han til slutt valgte å kaste styret. Næringsdepartementet har flere ganger oppfordret styret til å se på hvordan Bradbenken-ordningen kunne avvikles eller endres.

– Likevel er det slik at jeg, etter en helhetlig vurdering der jeg også har vektlagt styrets håndtering av Bradbenken-ordningen samt moderasjon og åpenhet, ønsker å gjøre en større endring i styrets sammensetning og bringe inn nye krefter, sa Vestre.

– Jeg mener at den samlede ordningen verken fremstår rimelig eller er i tråd med moderasjonslinjen denne regjeringen står for. Jeg er heller ikke fornøyd med den grad av åpenhet som er utvist, sier Vestre.