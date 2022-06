Deichman i Bjørvika stenger for Ingrid Alexandras myndighetsfeiring

Feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag på Deichman bibliotek i Bjørvika torsdag gjør at folkebiblioteket stenger for publikum. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Torsdag stenger Deichmans hovedbibliotek i Bjørvika dørene for publikum. Årsaken er regjeringens 18-årsfeiring for prinsesse Ingrid Alexandra.

Avdelingsdirektør Merete Lie for Deichman Bjørvika sier i en pressemelding at det skal mye til før et folkebibliotek stenger dørene for lånerne sine, og at dette er et unntak.

– Når regjeringen, med folk fra hele Norge representert, vil feire landets framtidige dronning, gjør vi et unntak fra hovedregelen om å holde åpent så mange dager som mulig, sier hun.

Det var avisa Vårt Oslo som først omtalte saken.

Det er sikkerhetskravene og festens omfang som er årsaken til at biblioteket må stenge.

Innlevering av bøker, filmer og musikk er det eneste tilbudet som opprettholdes ved biblioteket i Bjørvika torsdag. Innlevering skjer ved egen inngang fra Robert Levins gate og krever kode eller bruk av appen Oslonøkkelen. Åpningstiden torsdag er mellom midnatt og klokka 16.

Feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag 21. januar ble utsatt på grunn av pandemien. Festmiddagen med kulturelle innslag på Deichman er regjeringens gave til prinsessen.

Artister og kunstnere som bidrar på festmiddagen, er skuespiller Ina Svenningdal, artisten Delara, Det Norske Jentekor, artisten Eva Weel Skram, forfatter Lars Saabye Christensen, vandreteateret på Akershus og artisten Hkeem. Torshovkorpset spiller også på Anne Cath Vestlys plass utenfor Deichman.